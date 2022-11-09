Психолог объяснила тягу россиян к гадалкам и экстрасенсам

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По мнению эксперта, россияне стараются снять с себя ответственность путём походов к экстрасенсам.

Россияне предпочитают ходить к людям, якобы имеющим сверхъестественные способности, так как боятся нести ответственность за свои поступки. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила психолог Гузель Сафина. Таким образом люди стараются не принимать важные решения в своей жизни, а переложить это на других, считает эксперт.

«А гадалки, в свою очередь, очень хорошие психологи. Но некоторые «маги» говорят правдивые вещи. По крайней мере, большинство людей узнают в сказанном себя и свою жизнь. Но это не волшебство, а эффект Форера или эффект Барнума, который также называется "Почему ваша тетя все еще верит в эффект астрологии"», — подчеркнула Сафина.

По мнению психолога, такая позиция людей — инфантильная.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которого следует, что россияне подвержены влиянию разного рода колдунов и людей, выдающих себя за экстрасенсов. Так, около 25% россиян, противоположного мнения придерживается 51% россиян, свидетельствуют результаты опроса.

Впрочем, за последние несколько лет заметна положительная тенденция — ещё в 2015-м году в колдовство верили в два раза больше человек.

Напомним, ранее жители Новосибирска начали чаще ходить к психологам из-за тревожности.