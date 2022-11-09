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общество

Психолог раскрыла главные уловки лжеэкстрасенсов

Фото Психолог раскрыла главные уловки лжеэкстрасенсов
Фото Психолог раскрыла главные уловки лжеэкстрасенсов

Фото: Shutterstock

Специалист объяснила, как «экстрасенсы» используют общие фразы, чтобы ввести людей в заблуждение.

Лжеэкстрасенсы в основном вводят в заблуждение людей при помощи общих фраз, которые могут подойти под описание жизни большинства. Именно поэтому доверчивые клиенты считают, что перед ними человек, способный делать предсказания. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Гузель Сафина.

«Любую информацию можно применить к собственной жизни. К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках. Вполне логично, что в жизни практически каждого человека есть казенный дом — работа, школа, вуз, крупные покупки и так далее», — объяснила психолог.

По мнению Сафиной, лджеэкстрасенсы умело манипулируют фактами. Например, гадалка может описывать человека в основном позитивно, но добавлять несколько негативных деталей — это помогает придать правдоподобности легенде. При этом «экстрасенсы» не будут прибегать к слишком негативным фактам, чтобы не испугать клиента.

«Это трюк, используемый многими экстрасенсами. Подобными заявлениями они заставляют вас поверить в то, что у них есть доступ к невероятным вещам, что они действительно могут рассказать о вас многое. На самом деле они просто говорят вам то, что вы хотите услышать, и делают это таким изощренным образом, чтобы вы не распознали этот психологический прием. И когда слова очередного мага или экстрасенса сбылись, скорее всего, человек успел вложить в свою голову установку, которую первый заложил во время сеанса», — добавила Сафина.

Напомним, ранее психолог объяснила тягу россиян к гадалкам и экстрасенсам.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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