Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года

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По словам президента России, правительство работает над сведением гроз для семей к минимуму.

В России до конца 2026 года продлят программу материнского капитала. Об этом сегодня в ходе совещания по поддержке семей с детьми сообщил президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2023 года выплата за рождение первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей и 779 тысяч рублей за второго. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Предлагаю проанализировать уже принятые меры поддержки и обсудить то, как повысить эффективность с учётом текущих реалий в сфере демографии и экономики», — высказался президент.

Сейчас маткапитал на первого ребёнка составляет 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи, но при условии, что семья не получала деньги после появления первенца. Если же ранее выплата была получена, то за второго ребёнка полагается 168,6 тысячи рублей.

Напомним, в феврале 2022 года размер выплаты проиндексировали на 8,4%