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Сотрудник ДПС под Новосибирском выстрелил по колёсам нарушителя ПДД

Фото Сотрудник ДПС под Новосибирском выстрелил по колёсам нарушителя ПДД
Фото Сотрудник ДПС под Новосибирском выстрелил по колёсам нарушителя ПДД

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области инспектор ГИБДД остановил нарушителя выстрелом по колесам машины.

29 октября в посёлке Маслянино Новосибирской области автомобиль «ВАЗ» нарушал правила дорожного движения. Сотрудник ДПС после множественных требований остановиться и предупреждений выстрелил по колёсам машины нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

«ВАЗ» ехал по одной из улиц посёлка. Он неоднократно хаотично перестраивался, выезжал на встречную полосу, превышая скорость и тем самым угрожал жизни и здоровью водителей и пешеходов.

После прицельного выстрела по колёсам автомобиля, он остановился. Водителя задержали. Им оказался 44-летний мужчина. При нем было водительское удостоверение, ранее он не нарушал ПДД. Тест выявил повышенное содержание алкоголя в крови: 0,488 мг/л (допустимая норма — 0,3 мг/л).

На нарушителя завели два административных дела: по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства).

Водителя оштрафуют на 30 тысяч рублей и отберут водительские права на срок от 1,5 до 2 лет.

Это не первый случай, когда стрельба по колёсам эффективно помогала остановить нарушителя. Так, летом 2022 года полицейские остановили угонщика стрельбой по колёсам Toyota Corolla.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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