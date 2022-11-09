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В Центральном суде Новосибирска началось заседание по делу адвоката Смышляева

Фото В Центральном суде Новосибирска началось заседание по делу адвоката Смышляева
Фото В Центральном суде Новосибирска началось заседание по делу адвоката Смышляева

Фото Сиб.фм

В Центральном районном суде Новосибирска 9 октября началось заседание по делу адвоката Дмитрия Смышляева, который, предположительно, открыл стрельбу в центре города.

В среду, 9 ноября, Центральный суд Новосибирска рассматривать вопрос об избрании меры пресечения адвокату Дмитрию Смышляеву, который подозревается в стрельбе на улице Семьи Шамшины в 18 июля 2022 года. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм, присутствующий на судебном заседании.

"В зал судебного заседания Центрального районного суда журналистов пустили впервые за 2 года", — отметил корреспондент.

Как ранее писал Сиб.фм, конфликт с участием Смышляева произошёл из-за того, что юрист спешил на судебный процесс, а водитель «ГАЗели» перегородил ему выезд с парковки. После этого правозащитник достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска в совершении грубого нарушения общественного порядка днем 18 июля 2022 года в Центральном районе города Новосибирска»,

- сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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