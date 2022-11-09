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В Новосибирска обвинённый в убийстве депутата Митряшина не обжаловал приговор

Фото В Новосибирска обвинённый в убийстве депутата Митряшина не обжаловал приговор
Фото В Новосибирска обвинённый в убийстве депутата Митряшина не обжаловал приговор

Фото Сиб.фм

Приговор убийце депутата из Новосибирска 9 ноября вступил в силу.

Новосибирский районный суд 15 августа приговорил 51-летнего Александра Данилова к 8,5 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 9 ноября приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Суд установил, что вечером 10 мая экс-депутат горсовета Новосибирска 46-летний Иван Митряшин и его знакомый 51-летний Александр Данилов распивали напитки в доме последнего. Между ними начался конфликт, и Данилов как минимум дважды ударил руками по лицу Митряшина и дважды — ножом по ногам. Один из ударов ножом пришёлся по подколенной артерии. Гость дома умер от острой кровопотери.

Суд назначил Данилову наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей.

Юристы обеих сторон попробовали обжаловать приговор, но суд отклонил апелляционные жалобы.

9 ноября 2022 года приговор вступил в законную силу.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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