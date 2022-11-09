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В Новосибирске 9 ноября обсудят строительство еще одной стелы на площади Станиславского

Фото В Новосибирске 9 ноября обсудят строительство еще одной стелы на площади Станиславского
Фото В Новосибирске 9 ноября обсудят строительство еще одной стелы на площади Станиславского

Фото: Telegram-канал "Комфортный регион"

В Новосибирске на площади Станиславского могут установить еще одну стелу.

В среду, 9 ноября, в Новосибирске пройдет заседание земельной комиссии, на которой рассмотрят резервирование земли на площади Станиславского. Если ее выделят, на площади смогут воздвинуть стелу. Об этом сообщают в Telegram-канале «Комфортный регион».

Вопрос стоит о резервации 24,5 тысячи квадратных метров.

Комментаторы шутят, что в мэрии Новосибирска просто переиграли в видеоигру Sid Meier's Civilization и хотят получить культурную победу, воздвигая памятники.

Напомним, прошлую стелу открыли на площади Калинина 3 ноября 2022 года. Её высота — 30 метров, а вся электроника памятника, включая светодиодный экран и камеры наблюдения стоила 2 миллиона рублей. Церемония открытия обошлась городскому бюджету в 1 миллион рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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