В Новосибирске 9 ноября обсудят строительство еще одной стелы на площади Станиславского

Фото: Telegram-канал "Комфортный регион"
В Новосибирске на площади Станиславского могут установить еще одну стелу.
В среду, 9 ноября, в Новосибирске пройдет заседание земельной комиссии, на которой рассмотрят резервирование земли на площади Станиславского. Если ее выделят, на площади смогут воздвинуть стелу. Об этом сообщают в Telegram-канале «Комфортный регион».
Вопрос стоит о резервации 24,5 тысячи квадратных метров.
Комментаторы шутят, что в мэрии Новосибирска просто переиграли в видеоигру Sid Meier's Civilization и хотят получить культурную победу, воздвигая памятники.
Напомним, прошлую стелу открыли на площади Калинина 3 ноября 2022 года. Её высота — 30 метров, а вся электроника памятника, включая светодиодный экран и камеры наблюдения стоила 2 миллиона рублей. Церемония открытия обошлась городскому бюджету в 1 миллион рублей.
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