В Новосибирске двухлетний ребёнок пропал из детского сада

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Ребёнка едва не потеряли в детском саду Новосибирска.

В Новосибирске в детском саду №510 в Калининском районе двухлетний ребёнок сумел самостоятельно выйти за его территорию. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на мать ребёнка Ксению. По её словам, 28 октября она отвела сына в детский сад а около 11 часов утра женщине позвонила воспитатель и сообщила, что ребенок пропал.

«Я испугалась, быстро на ходу даже не помню, как оделась, и побежала в сторону детского садика. По пути я встретила воспитателей, которые тащили сына за ручки, он быстро передвигал ножками и не успевал за ними», — рассказала женщина.

Женщина вспоминает, что мальчик был заплакан и находился в состоянии сильного стресса, поэтому вместо садика мать забрала сына сразу домой. На следующей неделе Ксению пригласила заведующая.

«Поведала мне историю, что мой сын сам открыл дверь ключом и вышел, как-то прошел охрану и в тот момент, когда он выходил из сада, был скачок электричества, произошел сбой и поэтому записей с камеры нет», — добавила Ксения.

Кроме того, Ксения утверждает, что руководство детского сада попросило её не придавать случай огласке. Однако позже мать ребёнка узнала, что на самом деле её сына нашли лишь в частном секторе, до которого идти пешком около 15 минут. По словам женщины, она уже обратилась с заявлением в прокуратуру и департамент образования мэрии Новосибирска.

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