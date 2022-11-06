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общество

Никас Сафронов пообещал помочь сбитому депутатом ребёнку под Новосибирском

Фото Никас Сафронов пообещал помочь сбитому депутатом ребёнку под Новосибирском
Фото Никас Сафронов пообещал помочь сбитому депутатом ребёнку под Новосибирском

Скриншот из видео: соцсети

Художник Никас Сафронов поможет ребёнку, сбитому в Татарске Новосибирской области.

Российский художник Никас Сафронов пообещал помочь ребёнку, которого сбил депутат Сергей Мамонтов в Татарске Новосибирской области. Об этом Сафронов заявил в видеообращении. Художник обещает помочь как материально, так и ждёт пострадавшего мальчика в Москве.

«Как только выйдешь из больницы, жду тебя в гости в Москве с родителями. Открою тебе несколько секретов, как рисовать, — то, что я никогда никому не говорил. Для тебя я сделаю исключение. Я уверен, что ты поправишься, всё будет хорошо. Я помогу деньгами, сделаю твой портрет», — пообещал Никас Сафронов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в воскресенье, 30 октября, мужчина сбил ребенка у дома №6 по улице Володарского в Татарске. После наезда на мальчика, депутат вышел из машины, осмотрел его, пожал плечами и покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, после чего мальчик госпитализирован.

Напомним, ранее сотрудники "Новосибирскавтодора" пришли извиняться к матери сбитого в Татарске мальчика.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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