Никас Сафронов пообещал помочь сбитому депутатом ребёнку под Новосибирском

Скриншот из видео: соцсети

Художник Никас Сафронов поможет ребёнку, сбитому в Татарске Новосибирской области.

Российский художник Никас Сафронов пообещал помочь ребёнку, которого сбил депутат Сергей Мамонтов в Татарске Новосибирской области. Об этом Сафронов заявил в видеообращении. Художник обещает помочь как материально, так и ждёт пострадавшего мальчика в Москве.

«Как только выйдешь из больницы, жду тебя в гости в Москве с родителями. Открою тебе несколько секретов, как рисовать, — то, что я никогда никому не говорил. Для тебя я сделаю исключение. Я уверен, что ты поправишься, всё будет хорошо. Я помогу деньгами, сделаю твой портрет», — пообещал Никас Сафронов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в воскресенье, 30 октября, мужчина сбил ребенка у дома №6 по улице Володарского в Татарске. После наезда на мальчика, депутат вышел из машины, осмотрел его, пожал плечами и покинул место ДТП. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, после чего мальчик госпитализирован.

Напомним, ранее сотрудники "Новосибирскавтодора" пришли извиняться к матери сбитого в Татарске мальчика.