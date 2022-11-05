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Сотрудники "Новосибирскавтодора" пришли извиняться к матери сбитого в Татарске мальчика

Фото Сотрудники "Новосибирскавтодора" пришли извиняться к матери сбитого в Татарске мальчика
Фото Сотрудники "Новосибирскавтодора" пришли извиняться к матери сбитого в Татарске мальчика

Коллаж Сиб.фм: фото со страницы героини в соцсетях, скриншот с камер видеонаблюдения

6-летнего мальчика, которого сбил на автомобиле депутат из Татарска Сергей Мамонтов, продолжают навещать высокие гости в Новосибирской областной больнице. На этот раз с подарками пришли дорожники.

Шестилетний пострадавший уже четыре дня находится в Новосибирской областной больнице, куда его доставили из Татарска санавиацией. Малышу сделали все необходимые процедуры. Мать Светлана уже рассказывала Сиб.фм, что врачи говорят о пациенте: "родился в рубашке".

В конце рабочей недели ребёнка навестили уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и замминистра здравоохранения Татьяна Анохина. Два раза по телефону Светлане звонила и супруга арестованного депутата Сергея Мамонтова. А накануне за коллегу пришли извиняться и сотрудники "Новосибирскавтодора".

"Было у нас начальство "Новосибирскавтодора". Просили прощения за своего работника. Вручили сыну подарок: огромная коробка, там какая-то дорога, машинки. Сказали, что когда нас будут выписывать, смогут нас доставить до Татарска или до вокзала купить билеты. Говорят: "не стесняйтесь",

– рассказала Сиб.фм Светлана.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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