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В Новосибирске завершился сезон проката электросамокатов

Фото В Новосибирске завершился сезон проката электросамокатов
Фото В Новосибирске завершился сезон проката электросамокатов

Фото: Сиб.фм

8 ноября в Новосибирске завершился сезон проката электросамокатов.

Во вторник, 8 ноября, сервис электросамокатов Whoosh сообщил, что уходит на зимние каникулы.

В минувшем сезоне количество пользователей, количество и суммарная продолжительность поездок увеличились по сравнению с 2021 годом. Пользователи Whoosh в Новосибирске суммарно проехали 3,5 млн. километров за сезон.

Большинство жителей и гостей Новосибирска арендовали самокаты для того, чтобы добраться по делам: от остановок общественного транспорта до дома или работы, от дома — то торгового центра, центров деловой и социальной активности. Доля транспортных поездок составила 80 %.

В прошедшем сезоне пользователи электросамокатов в Новосибирске стали более аккуратными при поездках. Важную роль сыграла Школа вождения электросамокатов Whoosh, которая доступна в приложении и на сайте сервиса, а в начале июня обучение было проведено также на Михайловской набережной.

Предположительно самокаты вернутся на улицы города в марте или апреле 2023 года, как только погода вновь станет комфортной для поездок на самокате, снег уйдет с улиц и установится плюсовая температура.

Ранее Сиб.фм сообщал о работе устройств в минусовые температуры.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

снег
ноябрь
похолодание
электросамокаты
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