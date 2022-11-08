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В Новосибирске электросамокаты продолжили работать при минусовых температурах

Фото В Новосибирске электросамокаты продолжили работать при минусовых температурах
Фото В Новосибирске электросамокаты продолжили работать при минусовых температурах

Фото: Сиб.фм

Из-за бесснежной осени в Новосибирске электросамокаты продолжили функционировать и при минусовых температурах.

В Новосибирске, несмотря на минусовые температуры, продолжают работать электросамокаты Whoosh, так как все еще не установился снежный покров.

При этом, сервис не понижает тариф на поездку и при 0 градусов, что, впрочем, не мешает горожанам, так как они пользуются устройствами все реже.

Фото В Новосибирске электросамокаты продолжили работать при минусовых температурах 2

Ранее сообщалось, что электросамокаты Whoosh прекратят работать после -1 градуса. Более того, в компании заявляли, что устройства блокируются в случае, есть столбики термометров показывают меньше 0 градусов даже днём. Тем не менее, в течение октября, новосибирцы продолжали ими пользоваться. На зимние каникулы средства передвижения отправят только тогда, когда выпавший снег перестанет таять.

Напомним, необычный способ парковки электросамокатов заметили жители Новосибирска на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

снег
ноябрь
похолодание
электросамокаты
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