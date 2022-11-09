В детсаду Новосибирска отказались комментировать исчезновение двухлетнего ребенка

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Представители детского сада №510 в Калининском районе Новосибирска, откуда 28 октября самостоятельно ушел 2-летний малыш, отказались комментировать инцидент.

И обязанности заведующей дошкольного учреждения детсада №510 Татьяна Батяева отказалась давать «МК в Новосибирске» комментарий о ситуации с самостоятельным уходом двухлетнего малыша из учреждения 28 октября. Женщина отказалась как от телефонного разговора, так и от личной беседы с журналистами, предложив дождаться возвращения заведующей детсада из учебного отпуска.

Мальчик беспрепятственно вышел из группы, остался незамеченным охраной учреждения и преодолел почти весь путь до дома, где его встретили прохожие и повели обратной в детский сад. Руководитель детского сада настоятельно просила Ксению не придавать инцидент огласке и обещала, что воспитатели будут запирать группы на ключ, который будут уносить с собой.

Мать ребенка уже обратилась с заявлением в прокуратуру и департамент образования мэрии Новосибирска.