В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры

Фото: Avito

В Тюмени хозяева БДСМ-апартаментов предложили гостям почувствовать себя персонажами «50 оттенков серого».

Владелец БДСМ-квартиры в Тюмени предлагает почасовую сдачу жилья для тех, кто хочет почувствовать себя героями романа «50 оттенков серого». Об этом сообщает «Мегатюмень».

Апартаменты под сдачу располагаются на улице Тимофея Чаркова в районе Мыса. Владелец квартиры оснастил ее достаточным количеством мебели и девайсов для изобретательного занятия сексом в изящных декорациях. Так, в комнате есть кровать с колодками, в которых можно надежно зафиксировать партнёра, кресло-кровать с изогнутыми формами для более удобных поз и подиум с «распятием» и скамейка-клетка.

Сбоку от кровати расположено зеркало во всю стену, а по всей комнате расположены несколько точек для крепления к стенам, полу и потолку с цепями и карабинами.

«Аттракцион ощущений» обойдется в 3 тысячи рублей за 2 часа.

Объявление опубликовали на сайте Avito. Автор объявления обещает полную анонимность, безопасность и стерильность, а также полное отсутствие запретов (в рамках УК РФ).

Те, кто уже побывали в этой квартире, отзываются о «тематических» апартаментах положительно.

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