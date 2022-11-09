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В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры

Фото В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры
Фото В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры

Фото: Avito

В Тюмени хозяева БДСМ-апартаментов предложили гостям почувствовать себя персонажами «50 оттенков серого».

Владелец БДСМ-квартиры в Тюмени предлагает почасовую сдачу жилья для тех, кто хочет почувствовать себя героями романа «50 оттенков серого». Об этом сообщает «Мегатюмень».

Апартаменты под сдачу располагаются на улице Тимофея Чаркова в районе Мыса. Владелец квартиры оснастил ее достаточным количеством мебели и девайсов для изобретательного занятия сексом в изящных декорациях. Так, в комнате есть кровать с колодками, в которых можно надежно зафиксировать партнёра, кресло-кровать с изогнутыми формами для более удобных поз и подиум с «распятием» и скамейка-клетка.

Фото В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры 2

Сбоку от кровати расположено зеркало во всю стену, а по всей комнате расположены несколько точек для крепления к стенам, полу и потолку с цепями и карабинами.

«Аттракцион ощущений» обойдется в 3 тысячи рублей за 2 часа.

Объявление опубликовали на сайте Avito. Автор объявления обещает полную анонимность, безопасность и стерильность, а также полное отсутствие запретов (в рамках УК РФ).

Фото В Тюмени опубликовали объявление о почасовой сдаче БДСМ-квартиры 3

Те, кто уже побывали в этой квартире, отзываются о «тематических» апартаментах положительно.

Ранее Сиб.фм сообщал о продаже железной кровати-клетки для БДСМ за 15 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска дала откровенное интервью Сиб.фм, в котором призналась в своей тяге к секс-экспериментам.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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