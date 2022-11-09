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общество

В Забайкалье подали второй иск из-за мобилизации

Фото В Забайкалье подали второй иск из-за мобилизации
Фото В Забайкалье подали второй иск из-за мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ещё один мобилизованный забайкалец обратился в суд.

В Улётовском районе Забайкальского края местный житель подал в суд иск о признании незаконными действий призывной комиссии во время частичной мобилизации. Об этом сообщает ИА ZabNews.

В исковом заявлении мужчина утверждает, что обратился в суд, так как его права были нарушены. По словам забайкальца, он забронирован по месту работы и не может отправиться на службу.

Бронь во время мобилизации предоставляется сотрудникам стратегически значимых организаций.

Ранее Сиб.фм писал, что в Забайкальском крае в конце октября подали первый судебный иск, связанный с частичной мобилизацией. Сообщается, что жительница Читы подала административный иск в местный суд, так как не согласна с призывом на службу в рамках частичной мобилизации своего родственника.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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