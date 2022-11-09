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Возбуждено уголовное дело после гибели двухлетней девочки в ДТП под Новосибирском

Фото Возбуждено уголовное дело после гибели двухлетней девочки в ДТП под Новосибирском
Фото Возбуждено уголовное дело после гибели двухлетней девочки в ДТП под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ребёнок погиб в аварии в Искитиме, возбуждено уголовное дело.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Искитиме, где погибла двухлетняя девочка. Об этом в среду вечером сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в городе Искитиме Новосибирской области, следователем МО МВД России "Искитимский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Россйской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ​ повлекшее по неосторожности смерть человека"», — сказано в сообщении ведомства.

Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, добавили в полиции.

Трагедия произошла рано утром 9 ноября. Водитель автомобиля Honda CR-V 1952 г.р. двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный и у дома № 46 в микрорайоне Подгорный совершил наезд на трех пешеходов.

В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее 4-летняя дочь доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется.

Напомним, сегодня Сиб.фм узнал, что директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области — ранее в этой аварии погибла семилетняя девочка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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