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Директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области

Фото Директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области
Фото Директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области

Фото: соцсети, прокуратура Новосибирской области, Сиб.фм

Автотранспортное предприятие в Татарске взяло на себя расходы на похороны погибшей в ДТП 7-летней девочки.

Татарское АТП возьмет на себя расходы на похороны 7-летней девочки, которая погибла в перевернувшемся под Новосибирском автобусе. Об этом Сиб.фм рассказал директор предприятия Михаил Косенков.

Также он добавил, что не верит в виновность водителя автобуса — Максима Б.

Сорокалетний водитель ПАЗика трудился на Татарском АТП с 2004 года, начинал в должности слесаря, а 2 месяца назад стал водителем автобуса. У него есть жена и двое детей. 8 ноября он ехал по маршруту Татарск – Рождественка, но на 11-м км автодороги Татарск – Козловка автобус улетел в кювет и перевернулся.

«На момент ДТП в автобусе находилось не менее 14 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девочка, еще 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из которых были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает СУ СКР по региону.

Водителя задержали в этот же день, ему вменяют «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как рассказал Сиб.фм директор автотранспортного предприятия, буквально за час до трагедии с автобусом в кювет на том же участке дороги улетела ГАЗель — тогда водитель тоже не справился с управлением.

Фото Директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области 2

По словам директора АТП, автобус был исправным, колеса поменяли на новые в сентябре.

«Здесь действительно дорожный фактор, который большое значение сыграл. Там поворот такой...», — прокомментировал Косенков

Как ранее писал Сиб.фм, следственный комитет 9 ноября завел еще одно уголовное дело об оказании автоперевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам директора АТП, его уже приглашали на допрос. Пока никаких задержаний не последовало.

«Сразу после этого происшествия и грейдер появился, посыпали смесью солевой», — добавил Косенков.

Напомним, 9 ноября в Увальской средней школе сделали мемориал в память о погибшей в ДТП 7-летней девочке. К нему несут игрушки и сладости. Похороны школьницы пройдут в среду, 10 ноября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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