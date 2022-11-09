Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Уголовное дело завели на перевозчика после гибели 7-летней девочки в ДТП в Новосибирской области

Фото Уголовное дело завели на перевозчика после гибели 7-летней девочки в ДТП в Новосибирской области
Фото Уголовное дело завели на перевозчика после гибели 7-летней девочки в ДТП в Новосибирской области

Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области

Следователи оценят качество услуг автоперевозчика из Новосибирской области.

В среду, 9 ноября, СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении автоперевозчика, в автобусе которого погибла 7-летняя девочка и еще 7 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области автобус съехал в трассы и перевернулся на бок. В нём было 14 пассажиров, из них одна несовершеннолетняя погибла, а ещё семеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Шестеро из них госпитализованы.

Следователи Татарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проверят, насколько автоперевозчик, владеющий автобусом, соблюдает требования безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ход расследования контролирует руководство СКР по Новосибирской области.

Водителя автобуса задержали в день аварии. Он прошел тест на содержание алкоголя в крови, состояния опьянения не установили. Предварительно, он не справился с управлением из-за погодных условий.

В школе под Новосибирском появился мемориал в память о погибшей девочке. К нему несут цветы и игрушки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75250
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
45902
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
42012
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20547
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16287
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15560
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14839
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года