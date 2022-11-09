Уголовное дело завели на перевозчика после гибели 7-летней девочки в ДТП в Новосибирской области

Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области

Следователи оценят качество услуг автоперевозчика из Новосибирской области.

В среду, 9 ноября, СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении автоперевозчика, в автобусе которого погибла 7-летняя девочка и еще 7 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области автобус съехал в трассы и перевернулся на бок. В нём было 14 пассажиров, из них одна несовершеннолетняя погибла, а ещё семеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Шестеро из них госпитализованы.

Следователи Татарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проверят, насколько автоперевозчик, владеющий автобусом, соблюдает требования безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ход расследования контролирует руководство СКР по Новосибирской области.

Водителя автобуса задержали в день аварии. Он прошел тест на содержание алкоголя в крови, состояния опьянения не установили. Предварительно, он не справился с управлением из-за погодных условий.

В школе под Новосибирском появился мемориал в память о погибшей девочке. К нему несут цветы и игрушки.