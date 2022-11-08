Появились фото аварии с автобусом под Новосибирском, где погиб ребёнок

Фото: ГУ МВД по НСО

Семилетний ребёнок погиб в результате аварии с пассажирским автобусом в Новосибирской области.

Полиция проводит проверку ДТП с перевернувшимся автобусом в Татарском районе, где погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сегодня в Новосибирской области в 16:30 по местному времени в Татарском районе на 11-м км автодороги Татарск – Козловка произошло опрокидывание пассажирского автобуса ПАЗ. Установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя рейсовым автобусом, двигался по маршруту Татарск – Рождественка и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении ведомства.

В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Ещё несколько человек пострадали. В полиции опубликовали фотографии с места трагедии.

Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте, состояние опьянения не установлено. Предварительно, он не справился с управлением из-за погодных условий.

Напомним, ранее прокуроры начали проверку, чтобы выяснить причины ДТП с гибелью 7-летней девочки в Новосибирской области.