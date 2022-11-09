Мемориал в память о погибшей в ДТП с автобусом 7-летней девочке появился в школе под Новосибирском

Фото Сиб.фм

В Увальской средней школе Новосибирской области появился стихийный мемориал в память о 7-летней девочке, которая погибла 8 ноября в ДТП с пассажирским автобусом.

Игрушки, сладости и открытки с самого утра несут к портрету первоклассницы Увальской средней школы Новосибирской области. Стихийный мемориал в фойе появился почти сразу, как стало известно о гибели семилетней девочки. Вместе с мамой она находилась в салоне ПАЗика, вылетевшего с трассы в Татарском районе. Она единственная, кто погиб в этой аварии.

"Такая непоседа"

Фото прокуратуры Новосибирской области

В сельской школе Татарского районе новость о гибели девочки прозвучала как гром среди ясного неба.

"Такая хорошая, веселая, добрая. Всего три месяца отзанималась, но уже научилась читать", — рассказали о погибшей учителя. С их слов, первоклашка была "непоседой", но при этом очень смышленой и отзывчивой. Ее все любили.

Не случайно к стихийному мемориалу с самого утра несут сладости и игрушки.

"Сами ребятишки и несут. Кто зайца, кто медвежонка, кто "Сникерс", — добавила педагог, согласившаяся на условиях анонимности пообщаться с Сиб.фм.

Со слов собеседницы издания, мать девочки просто раздавлена горем.

"У нее их пятеро. Но смерть ребёнка у тебя на глазах — это что-то немыслимое. Похороны завтра, 10-го", — добавила она.

Вылетел в кювет

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Автокатастрофа на трассе в Татарском районе произошла днём 8 ноября. ПАЗик вылетел в кювет с заснеженной дороги и перевернулся. Всего в салоне было 15 пассажиров, в том числе и многодетная мать с дочерью-первоклашкой.

"Вроде как с лечения какого-то они ехали, из Татарска домой в Увальское. Сама женщина серьезных повреждений не получила", — рассказал Сиб.фм местный житель.

Ещё одна собеседница издания добавила, что дорога "была опасной" — "узкой и скользкой".

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девочка, еще 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из которых были госпитализированы в медицинское учреждение", — рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по региону.

9 ноября следователи возбудили уголовное дело об оказании автоперевозчиками услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуроры также начали проверку по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ​ повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был задержан.