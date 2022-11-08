Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском

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В отношении водителя автобуса, перевернувшегося на трассе в Новосибирской области, возбудили дело.

Уголовное дело возбудили в отношении водителя пассажирского автобуса, попавшего в аварию в Татарском районе. Об этом во вторник вечером сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что в ДТП погибла 7-летняя девочка.

«По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Татарском районе Новосибирской области следователем МО МВД России "Татарский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Россйской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ​ повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным районной ЦРБ, в результате аварии с пассажирским автобусом в Новосибирской области пострадали семь человек. Об этом сообщили в правительстве региона. Одному из пассажиров оказали медпомощь на месте, он отказался от госпитализации. Ещё шесть человек в состоянии средней степени тяжести были помещены в хирургическое отделение больницы.

Напомним, ранее медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском.