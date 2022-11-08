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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Фото Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском
Фото Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Фото: ГУ МВД по НСО

По последним данным, в результате аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области пострадали шесть человек.

По предварительным данным районной ЦРБ, в результате аварии с пассажирским автобусом в Новосибирской области пострадали семь человек. Об этом сообщили в правительстве региона. Одному из пассажиров оказали медпомощь на месте, он отказался от госпитализации. Ещё шесть человек в состоянии средней степени тяжести были помещены в хирургическое отделение больницы.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин ДТП», – сообщает правительство со ссылкой на главу администрации Татарского района.

Во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.

Причиной автокатастрофы могла стать скользкая дорога. Автобус ПАЗ двигался из Татарска в село Увальское. В салоне в момент ДТП находились 15 человек.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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