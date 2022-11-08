Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Фото: прокуратура Новосибирской области

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Новосибирской области.

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Татарском районе увеличилось до шести. Об этом во вторник вечером сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы. Причиной автокатастрофы могла стать скользкая дорога.

Автобус ПАЗ двигался из Татарска в село Увальское. В салоне в момент ДТП находились 15 человек.

Напомним, прокуратура начала проверку после аварии.