Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Фото Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском
Фото Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Фото: прокуратура Новосибирской области

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Новосибирской области.

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Татарском районе увеличилось до шести. Об этом во вторник вечером сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы. Причиной автокатастрофы могла стать скользкая дорога.

Автобус ПАЗ двигался из Татарска в село Увальское. В салоне в момент ДТП находились 15 человек.

Напомним, прокуратура начала проверку после аварии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

62421
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
49936
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
43109
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
34146
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20264
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16139
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15433
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов