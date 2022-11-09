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общество

Стало известно о задержании водителя автобуса, в ДТП с которым погибла 7-летняя девочка

Фото Стало известно о задержании водителя автобуса, в ДТП с которым погибла 7-летняя девочка
Фото Стало известно о задержании водителя автобуса, в ДТП с которым погибла 7-летняя девочка

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области

8 ноября стало известно о задержании водителя, находившегося за рулём автобуса, в котором погибла девочка под Новосибирском.

8 ноября в Татарском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом: транспортное средство, в котором находилось 15 человек, вылетело в кювет и перевернулось. По предварительным данным районной ЦРБ, всего в аварии пострадало семь человек. Кроме того, сообщалось о гибели 7-летней девочки.

Вечером 8 ноября в пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ​ повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель был задержан, на момент написания публикации 9 ноября решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал Сиб.фм, предполагается, что спровоцировать ДТП могла скользкая дорога.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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