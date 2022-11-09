Вторая волна не исключена? Юрист объяснил отсутствие указа об отмене мобилизации

Новосибирский юрист Артем Помельцев прокомментировал отсутствие указа о завершении частичной мобилизации в России.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении частичной мобилизации в России. Для этого, по его словам, не требуется отдельный указ.

«Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — приводит цитату официального представителя Кремля тг-канал Объясняем.ру. Там также отмечается, что накануне президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации. После чело было объявлено, что такой документ не нужен.

Такой же точки зрения придерживается и директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев. В беседе с Сиб.фм объяснил, почему в России не принят Указ о завершении частичной мобилизации.

"С одной стороны, Указ принят высшим должностным лицом, только им он и может быть отменен. То есть по общей нормотворческой логике, пока решение о частичной мобилизации не отменено в той же форме (в форме Указа), в какой оно принято, оно действует. При этом устные заявления не являются в данном случае источником права, то есть не влекут прекращение правоотношений по мобилизации.

С другой стороны, закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию", — сказал Помельцев.

Некоторые военные обозреватели связывают отсутствие указа о завершении мобилизации с возможностью новых волн мобилизации. Однако официальных заявлений на этот счет нет.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе до конца октября.

Напомним, в октябре Сиб.фм писал, что происходит в НВВКУ Новосибирска после завершения частичной мобилизации.