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общество

Вторая волна не исключена? Юрист объяснил отсутствие указа об отмене мобилизации

Фото Вторая волна не исключена? Юрист объяснил отсутствие указа об отмене мобилизации
Фото Вторая волна не исключена? Юрист объяснил отсутствие указа об отмене мобилизации

Новосибирский юрист Артем Помельцев прокомментировал отсутствие указа о завершении частичной мобилизации в России.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении частичной мобилизации в России. Для этого, по его словам, не требуется отдельный указ.

«Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — приводит цитату официального представителя Кремля тг-канал Объясняем.ру. Там также отмечается, что накануне президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации. После чело было объявлено, что такой документ не нужен.

Такой же точки зрения придерживается и директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев. В беседе с Сиб.фм объяснил, почему в России не принят Указ о завершении частичной мобилизации.

Фото Вторая волна не исключена? Юрист объяснил отсутствие указа об отмене мобилизации 2

"С одной стороны, Указ принят высшим должностным лицом, только им он и может быть отменен. То есть по общей нормотворческой логике, пока решение о частичной мобилизации не отменено в той же форме (в форме Указа), в какой оно принято, оно действует. При этом устные заявления не являются в данном случае источником права, то есть не влекут прекращение правоотношений по мобилизации.

С другой стороны, закон о мобилизации действительно не предусматривает издания акта, прекращающего мобилизацию", — сказал Помельцев.

Некоторые военные обозреватели связывают отсутствие указа о завершении мобилизации с возможностью новых волн мобилизации. Однако официальных заявлений на этот счет нет.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе до конца октября.

Напомним, в октябре Сиб.фм писал, что происходит в НВВКУ Новосибирска после завершения частичной мобилизации.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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