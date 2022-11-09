Жители Новосибирска рассказали, что планируют купить в Черную пятницу

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Новосибирцы рассказали, что намерены покупать новогодние подарки в Черную пятницу.

Аналитики рекламного программатика Platforma провели исследование и выяснили, что россияне стали в целом более бережно относиться к собственному бюджету и делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок. Больше всего денег россияне планируют потратить в новогодние распродажи (38%), 28% собираются закупаться в «черную пятницу», а 25% — 11.11. Почти каждый десятый планирует закупаться в каждый из периодов распродаж.

Из-за нестабильной экономической ситуации в стране за последний год серьезно изменились популярные категории покупок. В опросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. И в 2022 году самой популярной категорией оказалась одежда и обувь (29%). 23% планируют закупиться бытовой техникой, 22% — смартфонами, 20% — товарами для дома. Среди прочих желаемых товарных позиций россияне отметили ПК и ноутбуки (18%), портативные гаджеты (14%), игровые консоли (12%), украшения (12%), технику для дачи (11%), товары и приборы для кухни (8%), автомобильная техника (7%), игрушки (5%), книги (5%) и музыкальная аппаратура (3%).

Для сравнения, в 2021 году во время сезонных распродаж больше всего россиян россиян покупали бытовую технику (50%) и электронику (40%). Одежда и обувь была на третьем месте по популярности — ее покупали 39% респондентов.

В целом, предновогодние скидки плотно вошли в покупательскую культуру страны. Любопытно, что они больше пользуются популярностью среди мужчин: 70% представителей мужского пола, принявших участие в исследовании, заявили о намерении закупиться в период массовых скидок, тогда как среди женщин этот показатель всего 22%.

Но несмотря на огромную популярность распродаж, честность скидок, часто вызывает сомнения. Только 43% опрошенных считают их честными. Из них 14% ответили, что однозначно уверены в том, что предлагаемые продавцами скидки — реальные, а 29% — считают, что скорее да, чем нет. С другой стороны, 44% опрошенных считают распродажи маркетинговой уловкой и обманом. Из них 14% твердо уверены, что скидки в период распродаж «не настоящие». И еще 30% респондентов не уверены в том, что магазины не завышают цены в сезон скидок.

«Согласно данным исследования, купить больше товаров, чем обычно, во время распродаж собирается 22% россиян, при этом каждый третий (33%) планирует покупать только необходимые товары. Эти результаты говорят о том, что несмотря на происходящие события часть людей готова осуществлять покупки в период распродаж даже в такие времена. Возможность радовать себя в трудный период — это то, что помогает людям морально держаться в условиях тотальной неопределенности», — рассказал руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

Ранее стала известна программа новогодних празднований в Новосибирске.