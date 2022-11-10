Автопроизводители Mazda и Isuzu полностью уходят из России

Японские компании Mazda Motor и Isuzu прекращают производство автомобилей в России.

В России полностью прекращается производство японских автомобилей Mazda и Isuzu. Об уходе с российского рынка компании Mazda Motors сообщает ТАСС. Производство шло на совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто», которому отойдёт оставшаяся доля.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в пользу ПАО "Соллерс" — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", — отмечается в сообщении. Сумма сделки составила €1», — цитирует ТАСС заявление компании.

Об уходе японского производителя грузовиков и пикапов Isuzu сообщает РБК. Компания представила план ухода из России, при этом ранее опровергала заявления о прекращении деятельности в стране. Завод работал с 2012 года в Ульяновске. Производство на нём было приостановлено ещё в марте.

Напомним, ранее автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе с российского рынка.