Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто

Автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе с российского рынка

Фото Автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе с российского рынка
Фото Автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе с российского рынка

Фото с сайта Infiniti

Автомобили Infiniti больше не будут поставлять в Россию.

Японский автомобильный бренд Infiniti объявил о полном прекращении поставок в Россию и уходе с местного рынка. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на заявление компании.

«Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла», — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает «до свидания», — прокомментировали решение в компании.

У Infiniti не было собственного производства автомобилей в России.

Кроме того, поставки машин в страну компания остановила ещё 9 марта. В основном в России продавали внедорожники марки QX. Как отмечает издание, осенью текущего года продажи автомобилей бренда упали на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, выручка шиномонтажников в Новосибирске увеличилась в 20 раз с наступлением холодов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

44760
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
39305
Такой год бывает раз в 60 лет: что готовит для России Черный Кролик
37105
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
29616
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
19876
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16955
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями
15532
В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4