Автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе с российского рынка

Фото с сайта Infiniti

Автомобили Infiniti больше не будут поставлять в Россию.

Японский автомобильный бренд Infiniti объявил о полном прекращении поставок в Россию и уходе с местного рынка. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на заявление компании.

«Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла», — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает «до свидания», — прокомментировали решение в компании.

У Infiniti не было собственного производства автомобилей в России.

Кроме того, поставки машин в страну компания остановила ещё 9 марта. В основном в России продавали внедорожники марки QX. Как отмечает издание, осенью текущего года продажи автомобилей бренда упали на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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