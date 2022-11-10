Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Более 19 млн тонн грузов погрузили на железной дороге в Новосибирской области с начала года

Фото Более 19 млн тонн грузов погрузили на железной дороге в Новосибирской области с начала года
Фото Более 19 млн тонн грузов погрузили на железной дороге в Новосибирской области с начала года

Фото pixabay.com

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – октябре 2022 года превысила 19 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе в регионе погружено:

- каменного угля – 10,8 млн тонн (+3,3% к уровню прошлого года);

- нефти и нефтепродуктов – 1 млн тонн (+9%);

- зерна – 880 тыс. тонн (+13,6%);

- метизов – 295 тыс. тонн (+10,4%);

- комбикорма – 110 тыс. тонн (+22,3%);

- продуктов перемола – 70,4 тыс. тонн (+17,2%);

- кокса – 67 тыс. тонн (+27,2%);

- химикатов и соды – 62,9 тыс. тонн (+35,3%);

- лесных грузов – 26,2 тыс. тонн (+10,4%).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
грузы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78895
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43388
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16626
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15888
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15799
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14741
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13558
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022