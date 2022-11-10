Более 19 млн тонн грузов погрузили на железной дороге в Новосибирской области с начала года

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По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – октябре 2022 года превысила 19 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В том числе в регионе погружено:
- каменного угля – 10,8 млн тонн (+3,3% к уровню прошлого года);
- нефти и нефтепродуктов – 1 млн тонн (+9%);
- зерна – 880 тыс. тонн (+13,6%);
- метизов – 295 тыс. тонн (+10,4%);
- комбикорма – 110 тыс. тонн (+22,3%);
- продуктов перемола – 70,4 тыс. тонн (+17,2%);
- кокса – 67 тыс. тонн (+27,2%);
- химикатов и соды – 62,9 тыс. тонн (+35,3%);
- лесных грузов – 26,2 тыс. тонн (+10,4%).
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