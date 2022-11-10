Эксперт рассказал о судьбе дорогих ресторанов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно исследованию, россияне всё ещё предпочитают рестораны фастфуду, однако из-за падения доходов у дорогих заведений могут усилиться финансовые трудности.

Рестораны в России ожидают финансовые трудности из-за падения доходов граждан. К такому выводу пришла доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова, передаёт NEWS.ru.

По мнению эксперта, причиной изменений стало то, что в общепите цены растут быстрее, чем цены на продукты. В первую очередь на это влияют сопутствующие траты на аренду, и на жилищно-коммунальные услуги.

«Поэтому если кто-то привык заказывать еду в ресторанах, то пока, хоть и не отказывается от привычек, но начинает обращаться в более дешевые заведения. В итоге сокращаются продажи у дорогих ресторанов, как это обычно и бывает в кризис. К Москве это относится меньше, так как здесь спрос поддерживают туристы из других регионов, которые теперь не могут выехать за границу. Но в других городах ситуация хуже. И часть завсегдатаев баров, кафе и ресторанов покинули страну», — заключила Долгова.

В то же время вала банкротств заведений в ближайшие месяцы не ожидается, считает эксперт. Напротив, рестораны могут встать на путь изменений и начать оказывать более дешевые услуги, сокращать свои филиалы и уходить в онлайн, экономя на аренде, добавила собеседница издания.

Между тем, интерес россиян к ресторанам всё ещё выше, чем желание посещать заведения, предлагающие фастфуд. Об этом сказано в исследовании INFOLine. Доля ресторанов от всего оборота в общепите в 2021 году составила 36%, или 1 трлн руб. В свою очередь доля заведений быстрого питания имеет в денежном выражении 31% рынка (875 млрд руб.).

Напомним, ранее диетолог раскрыла идеальное время для ужина.