"Гильотина на колёсах": под Новосибирском водитель автобуса дважды зажал дверями женщину с детьми

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В Новосибирской области мать двоих детей рассказала, как водитель автобуса дважды зажал ее входными дверями, а кондуктор обругала за нерасторопность.

Жительница Искитима Екатерина пожаловалась на водителя автобуса №4, который начал закрывать двери, не дождавшись выхода пассажиров. К тому же сибирячка столкнулась с хамством кондуктора — она обругала мать двоих детей за нерасторопность.

Инцидент произошёл в Подгорном микрорайоне.

Екатерина успела вывести на улицу из салона автобуса 4-летнюю дочку и продолжала держать её за руку. В этот момент двери начали закрываться, автобус поехал. Напуганная девочка побежала следом.

"Двери прихлопнули мне туловище, удар смягчила куртка", — рассказала Екатерина журналисту Сиб.фм.

После этого автобус остановился. Пассажирка решила, что опасность миновала и начала выводить на улицу вторую дочь. Но последовал новый удар.

«Водитель, вместо того, чтобы посмотреть по зеркалам и понять, что в дверях зажало человека, нажал кнопку закрывания дверей ещё раз. Тут мне по шее и прилетело», — рассказала пострадавшая.

Когда женщина с двумя дочками вышла на улицу, из салона на нее стала кричать кондуктор.

«Я когда совсем вышла на улицу, стала уточнять, всё ли с младшей хорошо, и тут на меня начал орать кондуктор. Я должна была быстрее соображать и выходить. Я начала отвечать, что нужно смотреть в зеркала прежде чем ехать, но водитель быстро закрыл двери и уехал», — сообщила Катерина.

Сначала жительница Новосибирской области хотела забыть про этот случай, но увидела в соцсетях, что на том же маршруте ранее прищемило дверями девочку. Теперь Екатерина собирается писать жалобу на перевозчика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что приставы арестовали два пассажирских автобуса за миллионный долг перевозчика в Новосибирске.

Также автотранспортное предприятие в Татарске взяло на себя расходы на похороны погибшей в ДТП 7-летней девочки, несмотря на то, что директор не верит в вину водителя.