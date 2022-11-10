Комендантский час ввели в Новосибирске для осужденного за фейки про армию подростка

Коллаж Сиб.фм: использовано фото автора и Густаво Зырянова

Центральный районный суд Новосибирска поставили точку в деле 17-летнего подростка, обвиняемого в дискредитации Вооружённых Сил РФ – к парню применили ряд ограничений.

Дело 17-летнего Евгения Ф. рассматривали в Центральном районном суде. Школьника обвиняли по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Это относительно новая статья Уголовного кодекса, наказание которой предусматривает полуторамиллионный штраф и до трёх лет лишения свободы.

Адвокату Евгения Ф. в суде удалось доказать, что у парня не было умысла на совершения преступления, поэтому дело прекратили, но не по реабилитирующим обстоятельствам.

«Ему запрещено посещение мероприятий, после 22.00 он обязан находиться дома, никуда не перемещаться в течение месяца. Он не освобождён от уголовной ответственности, просто учитывая, что он несовершеннолетний и ранее не судим, государство считает, что можно дать такую возможность для исправления, — пояснили корреспонденту Сиб.фм в суде.

– Это как комендантский час, он будет помещён под надзор родителей».

Также источник, близкий к следствию, сообщил, что в Новосибирске это первый приговор с таким решением. В производстве Центрального суда много подобных дел, но остальные фигуранты достигли возраста совершеннолетия.