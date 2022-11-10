Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56%

Фото: СберМаркет

От доставки продуктов на дом многих останавливает внутренний экономный хозяйственник, который говорит: «За доставку переплатишь! Закажешь пачку муки и палку колбасы, а заплатишь, как за пиццу». Но так ли это на самом деле? Проверим!

Походы по магазинам в поисках лучших цен и качественных продуктов забирают много времени, которое есть не всегда и не у всех. Когда задерживаешься на работе, тем более не хочется думать о торговых рядах и тяжелых пакетах. Мечтаешь, чтобы кто-то за тебя привёз продукты домой. И в этот самый момент приходит сообщение, что сейчас доставка продуктов через СберМаркет бесплатная. Не хочется упускать такой шанс!

Как работает сервис

Чтобы заказать продукты онлайн, необходимо установить приложение СберМаркет или зайти на сайт sbermarket.ru, ввести номер телефона и код, который придёт в сообщении. Никаких паролей и регистраций.

В Новосибирске СберМаркет доставляет из магазинов Metro, «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Магнит» и «Магнит Косметик», «О’кей», Fix Price. А также из региональных «Бахетле», «Быстроном», «Калина Малина» и «Мокрый нос».

Чтобы определить, в каком магазине собирать корзину, я пользуюсь удобной функцией сравнения. Для этого на главной странице в поиске вбиваю интересующий продукт и, листая вкладки магазинов, смотрю ассортимент и цены.

Например, ищем колбасу:

в Metro есть скидки на «Дымов», «Черкизово», «Велком» и ещё на 7 марок. Максимальная скидка составляет 46%;

в «Ашане» — «Дымов», «Торговая площадь», «Ясная горка» и ещё 19 марок. Самая высокая скидка — 40%;

в «Ленте» на момент написания материала скидка действует на колбасу «Атяшево», «Дымов», «Черкизово» и ещё 20 марок. Максимальная скидка — 55%;

В «Магните» скидки на колбасу «Моя цена», «Микоян», Meat House и ещё 17 марок. Самая высокая скидка — 56%;

в «Пятёрочке» — «Дым Дымыч», «Красная цена», «Стародворские колбасы» и ещё 6 марок. Максимальная скидка — 48%.

Совет при выборе магазина: ориентируйтесь по наличию редкого продукта или цене дорогостоящей позиции. Например, сырокопчёная колбаса или средство для стирки.

Что можно купить

В приложении представлены те же самые товары, что и в обычных магазинах, включая товары для дома и животных, косметику, и даже лекарства. Есть возможность оформить доставку из разных магазинов, но разными заказами.

В СберМаркете есть раздел «Дешевле, чем в магазине», где вы можете найти конкретный продукт по цене даже дешевле, чем в обычном магазине — с выгодой до 30%.

Как доставят заказ?

Собрав продукты в корзину, указываю способ доставки: курьером. У меня плановая доставка, и заказ должны привезти в выбранный промежуток времени. Также можно было выбрать быструю доставку или самовывоз.

Я оформляю доставку в офис, а сюда без звонка не попадёшь, поэтому оставляю комментарий курьеру в электронной форме заявки с объяснением, как зайти. Оплачиваю картой онлайн. Жду к назначенному промежутку времени по указанному адресу.

За наличие продуктов не переживаю: я указала в заказе, чтобы сборщик позвонил мне, если какого-то товара не будет, и предложил альтернативу.

Руками сборщиков и курьеров можно также помочь близким: в СберМаркете заботливо соберут и привезут продукты пожилым родителям. В приложении есть возможность выбрать любой адрес доставки. Оплата спишется при сборке заказа автоматически с указанной карты.

Как заказать доставку бесплатно

Сейчас в СберМаркете работает бесплатная доставка, нужно заплатить только за сборку. Также сэкономить можно, воспользовавшись промокодами: они часто приходят в сообщениях.

Выводы

При заказе через СберМаркет можно значительно сэкономить, поскольку вы легко найдете самые выгодные предложения на необходимый продукт. Например, в нашем эксперименте удалось найти самую выгодную цену на колбасу – в «Магните» со скидкой в 56%.

Не стоит недооценивать и сэкономленное время: это и сравнение цен в магазинах без единого шага из дома, просто листая экран, и время на саму доставку продуктов.

Акции и спецпредложения через СберМаркет есть во всех популярных продуктовых и непродуктовых магазинах.

Мы тестировали СберМаркет, онлайн-сервис для выгодных покупок продуктов из магазинов. Сборщики заботливо выбирают товары в магазине, а курьеры доставляют их прямо домой, даже если в доме нет лифта.