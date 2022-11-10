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Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56%

Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56%
Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56%

Фото: СберМаркет

От доставки продуктов на дом многих останавливает внутренний экономный хозяйственник, который говорит: «За доставку переплатишь! Закажешь пачку муки и палку колбасы, а заплатишь, как за пиццу». Но так ли это на самом деле? Проверим!

Походы по магазинам в поисках лучших цен и качественных продуктов забирают много времени, которое есть не всегда и не у всех. Когда задерживаешься на работе, тем более не хочется думать о торговых рядах и тяжелых пакетах. Мечтаешь, чтобы кто-то за тебя привёз продукты домой. И в этот самый момент приходит сообщение, что сейчас доставка продуктов через СберМаркет бесплатная. Не хочется упускать такой шанс!

Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56% 2

Как работает сервис

Чтобы заказать продукты онлайн, необходимо установить приложение СберМаркет или зайти на сайт sbermarket.ru, ввести номер телефона и код, который придёт в сообщении. Никаких паролей и регистраций.

В Новосибирске СберМаркет доставляет из магазинов Metro, «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Магнит» и «Магнит Косметик», «О’кей», Fix Price. А также из региональных «Бахетле», «Быстроном», «Калина Малина» и «Мокрый нос».

Чтобы определить, в каком магазине собирать корзину, я пользуюсь удобной функцией сравнения. Для этого на главной странице в поиске вбиваю интересующий продукт и, листая вкладки магазинов, смотрю ассортимент и цены.

Например, ищем колбасу:

  • в Metro есть скидки на «Дымов», «Черкизово», «Велком» и ещё на 7 марок. Максимальная скидка составляет 46%;
  • в «Ашане» — «Дымов», «Торговая площадь», «Ясная горка» и ещё 19 марок. Самая высокая скидка — 40%;
  • в «Ленте» на момент написания материала скидка действует на колбасу «Атяшево», «Дымов», «Черкизово» и ещё 20 марок. Максимальная скидка — 55%;
  • В «Магните» скидки на колбасу «Моя цена», «Микоян», Meat House и ещё 17 марок. Самая высокая скидка — 56%;
  • в «Пятёрочке» — «Дым Дымыч», «Красная цена», «Стародворские колбасы» и ещё 6 марок. Максимальная скидка — 48%.

Совет при выборе магазина: ориентируйтесь по наличию редкого продукта или цене дорогостоящей позиции. Например, сырокопчёная колбаса или средство для стирки.

Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56% 3

Что можно купить

В приложении представлены те же самые товары, что и в обычных магазинах, включая товары для дома и животных, косметику, и даже лекарства. Есть возможность оформить доставку из разных магазинов, но разными заказами.

В СберМаркете есть раздел «Дешевле, чем в магазине», где вы можете найти конкретный продукт по цене даже дешевле, чем в обычном магазине — с выгодой до 30%.

Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56% 4

Как доставят заказ?

Собрав продукты в корзину, указываю способ доставки: курьером. У меня плановая доставка, и заказ должны привезти в выбранный промежуток времени. Также можно было выбрать быструю доставку или самовывоз.

Я оформляю доставку в офис, а сюда без звонка не попадёшь, поэтому оставляю комментарий курьеру в электронной форме заявки с объяснением, как зайти. Оплачиваю картой онлайн. Жду к назначенному промежутку времени по указанному адресу.

За наличие продуктов не переживаю: я указала в заказе, чтобы сборщик позвонил мне, если какого-то товара не будет, и предложил альтернативу.

Руками сборщиков и курьеров можно также помочь близким: в СберМаркете заботливо соберут и привезут продукты пожилым родителям. В приложении есть возможность выбрать любой адрес доставки. Оплата спишется при сборке заказа автоматически с указанной карты.

Фото Личный опыт: как журналист Сиб.фм купил продукты онлайн и сэкономил 56% 5

Как заказать доставку бесплатно

Сейчас в СберМаркете работает бесплатная доставка, нужно заплатить только за сборку. Также сэкономить можно, воспользовавшись промокодами: они часто приходят в сообщениях.

Выводы

  • При заказе через СберМаркет можно значительно сэкономить, поскольку вы легко найдете самые выгодные предложения на необходимый продукт. Например, в нашем эксперименте удалось найти самую выгодную цену на колбасу – в «Магните» со скидкой в 56%.
  • Не стоит недооценивать и сэкономленное время: это и сравнение цен в магазинах без единого шага из дома, просто листая экран, и время на саму доставку продуктов.
  • Акции и спецпредложения через СберМаркет есть во всех популярных продуктовых и непродуктовых магазинах.

Мы тестировали СберМаркет, онлайн-сервис для выгодных покупок продуктов из магазинов. Сборщики заботливо выбирают товары в магазине, а курьеры доставляют их прямо домой, даже если в доме нет лифта.

 

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Автор:
Анастасия Ракузо
журналист

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