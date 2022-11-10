МЧС запретило выходить на лёд в крупных водоёмах Новосибирской области до середины декабря

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На Оби, в Обском водохранилище и в Чанах прочный лёд установится не раньше середины декабря.

Река Обь, обское водохранилище и озеро Чаны будут доступны для подлёдной рыбалки не раньше середины декабря. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции ТАСС 10 ноября.

Лёд может выдержать средний вес взрослого человека, если его толщина превышает 5 сантиметров по всей площади. Причем лёд должен быть прозрачным и однородным. Серый трескающийся лёд с пузырьками воздуха опасен для ходьбы по нему. В некоторых местах Новосибирской области озёра уже достигли таких показателей, но самые крупные водоёмы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.

Юрий Карпов напомнил, что в регионе на следующей неделе ожидается температура выше нуля, поэтому выходить на подлёдную рыбалку будет опасно.

Чтобы выехать на лёд на мотобуксировщике («мотособаке») или снегоходе, нужна толщина льда не менее 20 сантиметров. Такие показатели ожидаются в небольших водоёмах Новосибирской области с декабря по февраль. Выезд на лёд на обычном автомобиле запрещён.

МЧС проверяет толщину льда в ходе патрулирования и устанавливает запрещающие знаки вокруг опасных водоёмов. Также подъезды к ним блокируют бетонными блоками и снежными насыпями.

Напомним, ночью 3 ноября 16-летний подросток утонул в водоём у села Каменка, провалившись под тонкий лёд.

Также 9 ноября рыбак в Мошковском районе похвастался большим уловом. По его словам, толщина льда в 15-м озере составляет уже 7-10 сантиметров.