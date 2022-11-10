Рыбак из Новосибирска поделился фотографиями нескольких десятков окуней

Фото: группа «Рыбалка в Новосибирске» Вконтакте

Рыбак выловил более 40 окуней в озере под Новосибирском.

В среду, 9 ноября, в Мошковском районе Новосибирской области рыбак Андрей Хромов выловил в озере более 40 окуней. Фотографиями добычи он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» Вконтакте.

По словам рыбака, на озере успел образоваться лёд толщиной 7-10 сантиметров, который «держит, не трещит».

Рыбу Андрей ловил на балансиры, опуская на глубину 30-50 сантиметров.

«Как в аквариуме ловишь, видны подходы)», — делится впечатлениями рыбак.

Кроме окуней, на наживку клюнула и маленькая щука, но сорвалась.

Рыбак напрямую не назвал озеро, на котором он выловил большое число рыб, но в комментариях догадались, что это 15-е озеро.

«Его мы сегодня хорошо взорвали, с берега решето видно! Вот и ориентир», — намекнул рыболов.

Ранее рыбак из Новосибирска поделился уловом из-под тонкого слоя льда, куда нельзя было наступать. Он вылавливал рыбу с берега, пробив лунку для крючка с наживкой.

Напомним, что в ноябре лёд может быть недостаточно прочным: так, в 2020 году рыбак утонул в конце гораздо более холодного ноября, а в 2022 году 3 ноября 17-летний подросток утонул, наступив на кромку тонкого льда.