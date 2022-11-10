Мэр Локоть объяснил перебой в работе экрана стелы на площади Калинина в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил неполадки в работе экранов на стеле «Город трудовой доблести» утром 10 ноября.

Во время прямого эфира мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал перебой в работе экранов на стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина утром, 10 Ноября.

«Действительно, была неисправность, связано это с подачей энергии. Оборудование очень тонкое, требующее точной наладки и четкого выполнения условий по электропитанию. К сожалению, были некоторые сбои. С этим связаны перебои подачи информации», — заявил градоачальник.

Локоть также подчеркнул, что специалисты уже устранили неисправность, а экраны восстановили работу, однако продолжат искать более постоянное решение проблемы.

Напомним, стела «Город трудовой доблести» на площади Калинина открылась 3 ноября. Ранее Сиб.фм рассказал историю строительства и установки стелы — от расчистки кольца площади Калинина до открытия.