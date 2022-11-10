Одинокий лебедь не смог улететь с озера под Новосибирском

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Жительница рабочего поселка Кольцово Новосибирской области обратила внимание на одинокого лебедя, который замерзает на озере.

На озере в рабочем поселке Кольцово замерзает неулетевший одинокий лебедь, сообщает подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

«На озере Быково в Кольцово замерзает лебедь. Вчера были оповещены службы, обещали сегодня приехать, пока не приехали. Лебедь мёрзнет», — написала женщина.

По словам орнитолога Алексея Яновского, оставшийся на озере лебедь создает впечатление вполне здоровой птицы, не улетевшей лишь из-за легкого ранения.

«На видео видно, что он не хромает, крылья нормальные. Однако даже легкое ранение не даст разбежаться лебедю по воде», — подчеркнул Яновский.

Орнитолог предложил бросить на лед сено или солому, чтобы лебедь не отморозил ноги, а также подкормить птицу хлебом и зерном. Также Яновский отметил, что лебедя не возьмут в зоопарк.

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