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Новосибирский Левша Анискин заподозрил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии

Фото Новосибирский Левша Анискин заподозрил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии
Фото Новосибирский Левша Анискин заподозрил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии

Фото предоставлено Владимиром Анискиным, видео Сиб.фм

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин уже несколько месяцев не может проверить статус своих заявок в Книгу рекордов Гиннеса: мастер подозревает, что участие россиян намеренно блокируется организаторами.

Новосибирский "Левша" Владимир Анискин много лет известен не только в России, но и за её пределами. Со своей уникальной работой — самой маленькой — монетой микроминиатюрист даже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса. Вот только узнать о судьбе новых поданных заявок мастер не может. После начала спецоперации личный кабинет на сайте Гиннеса оказался заблокирован.

"Я подал еще две заявки — это самая маленькая деревянная ложка и самые маленькие очки. Самая маленькая ложка у меня длинной была 2,4, а очки 1.5 миллиметра. После начала операции личный кабинет был заблокирован, невозможно в него войти. Смена пароля ни к чему не приводит...

Вот так обстоят, на данный момент, дела с моими заявками в Книгу рекордов Гиннесса. Ну а связано это конечно с русофобией", — посетовал микроминиатюрист.

Этим искусством Владимир Анискин занимается уже более 24 лет — за это время художник создал более 200 уникальных экспонатов. Первой работой новосибирца в технике микроминиатюры стала надпись на рисовом зернышке. Но в Книгу рекордов сибиряк попал с копией самой маленькой монеты "Сеятель".

"Заявка рассматривалась достаточно долго. Месяцев восемь", — вспоминает мастер.

Впрочем, терпения Владимиру Анискину не занимать. Это одно из главных качеств художников, работающих в таком жанре.

Как ранее писал Сиб.фм, в феврале 2022 года новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин вместил в ушко иглы букву Z с надписью «Работайте, братья!».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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