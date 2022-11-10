Остеопат рассказал о причинах боли мышц после силовых тренировок

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Эксперт рассказал, почему у посетителей спортзалов болят мышцы после тренировок.

После тяжёлых тренировок боль в мышцах наступает из-за концентрации в тканях молочной кислоты и микроразрывов волокон. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил остеопат Сергей Евдокимов. Эксперт объяснил, что боль в мышцах усиливается пропорционально с интенсивностью тренировок.

«При работе мышц организму необходимо большое количество энергии, он ее получает при расщеплении глюкозы. В зависимости от интенсивности работы мышечной ткани бывает аэробный и анаэробный тип расщепления глюкозы. Если требуется большая интенсивная работа, происходит анаэробный тип распада глюкозы, когда процесс идет практически без кислорода. В этом процессе, как раз, и накапливается молочная кислота. Чем дольше мышцы в таком режиме работают, тем больше молочной кислоты скапливается в мышцах», — объяснил Евдокимов.

Собеседник добавил, что молочная кислота в некоторой степени ядовита для мышц, так как она нарушает способность нервов передавать импульсы. Вещество выводится из тканей лишь спустя время.

«Концентрация молочной кислоты снижается, когда человек находится в покое — подключаются аэробные процессы. Плюс мышечные волокна могут механически разрываться. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше таких волокон повреждается. Это процесс тоже вызывает боль, отеки», — добавил остеопат.

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