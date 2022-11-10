Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Остеопат рассказал о причинах боли мышц после силовых тренировок

Фото Остеопат рассказал о причинах боли мышц после силовых тренировок
Фото Остеопат рассказал о причинах боли мышц после силовых тренировок

Фото: Shutterstock

Эксперт рассказал, почему у посетителей спортзалов болят мышцы после тренировок.

После тяжёлых тренировок боль в мышцах наступает из-за концентрации в тканях молочной кислоты и микроразрывов волокон. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил остеопат Сергей Евдокимов. Эксперт объяснил, что боль в мышцах усиливается пропорционально с интенсивностью тренировок.

«При работе мышц организму необходимо большое количество энергии, он ее получает при расщеплении глюкозы. В зависимости от интенсивности работы мышечной ткани бывает аэробный и анаэробный тип расщепления глюкозы. Если требуется большая интенсивная работа, происходит анаэробный тип распада глюкозы, когда процесс идет практически без кислорода. В этом процессе, как раз, и накапливается молочная кислота. Чем дольше мышцы в таком режиме работают, тем больше молочной кислоты скапливается в мышцах», — объяснил Евдокимов.

Собеседник добавил, что молочная кислота в некоторой степени ядовита для мышц, так как она нарушает способность нервов передавать импульсы. Вещество выводится из тканей лишь спустя время.

«Концентрация молочной кислоты снижается, когда человек находится в покое — подключаются аэробные процессы. Плюс мышечные волокна могут механически разрываться. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше таких волокон повреждается. Это процесс тоже вызывает боль, отеки», — добавил остеопат.

Напомним, ранее психолог раскрыла главные уловки лжеэкстрасенсов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79976
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43543
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16023
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
15999
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14799
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13659
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022
12461
В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»