Пенсионерка из Новосибирска отправляет участникам СВО письма с иконами

Фото: Народный Фронт | Новосибирская область

Пожилая жительница Новосибирска отправляет участницам СВО гуманитарные посылки с письмами и иконами.

Валентина Ивановна из Новосибирска уже несколько месяцев пишет письма военнослужащим и отправляет в зону СВО. Об этом сообщает новосибирское отделение организации «Народный фронт».

Обычно в посылки от Валентины Ивановны входят три рукописных листочка с иконкой, описанием к ней, две пары носков, средства личной гигиены и номер телефона женщины.

Пенсионерка надеется, что по возвращении домой кто-то из военнослужащих, кому пришла посылка, позвонит ей и заедет в гости.

«Она готова обнять каждого и сердцем и душой. Она точно знает, что её вера, молитва и доброе слово помогут бойцам на передовой», — сообщает автор публикации в группе «Народный Фронт | Новосибирская область» Вконтакте.

Посылки пожилая женщина готовит посылки не одна, а с сестрой и подругами. Так, они написали уже более 40 писем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев.

В Новосибирске работают более 20 площадок сбора помощи мобилизованным, в которые можно принести вещи, медикаменты и сладости. Сиб.фм составил инструкцию, как собрать и куда передать гуманитарную помощь мобилизованным.