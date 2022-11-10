Победившая рак фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла конкурс красоты Lady World-2022

Фото из публикаций Алисы Михайленко в соцсетях; коллаж Сиб.фм

Новосибирская фитнес-модель, получившая корону международного конкурса красоты Lady World 2022 Алиса Михайленко рассказала Сиб.фм, как смогла вернуться к выступлениям на сцене и работе тренера после удаления злокачественной опухоли и травмы руки, благодаря чему у неё получилось стать победительницей, и в чём причина негативных комментариев в её соцсетях.

Lady World 2022 стал для Алисы первым после перерыва длиною в несколько лет: она начала выступать ещё в 2015-м, выходя на сцену вплоть до 2019-го. Всё началось с международных соревнований фитнес-бикини, а через несколько лет появилась отдельная категория «фитнес-модель», в которой соревнуются спортивные девушки с минимальной мышечной массой — в 2017-м Алиса заняла абсолютное первое место на чемпионате России и Европы.

В 2018 году, после шести лет наблюдения и подготовки, Алиса удалила злокачественную опухоль, после чего девушку ждали ещё две операции под наркозом, в одной из которых ей удалили лимфоузлы для проверки стадии онкологии. Именно во время этой операции спортсменке повредили мышцы и нервы, после чего правая рука до сих пор не поднимается полностью.

С 2018-го меня ждала неудачная череда поисков реабилитолога в Новосибирске, и мои силы закончились. В 2019 году, сразу после выхода из больницы, я ушла с головой в тренировки, чтобы не думать ни о чём, и вновь подготовилась к Европе: попала лишь в топ-6 из-за очень нервного состояния, которое было сильно заметным.

После этого Алиса практически полностью прекратила выступления и переключилась на работу в качестве тренера. После перенесённой операции она стала обучаться восстановительному фитнесу, который направлен на улучшение не только внешнего вида, но в первую очередь самочувствия.

Тогда же и она сама перестала тренироваться в привычном понимании: оставила только лёгкую растяжку и несложные упражнения для осанки. Сейчас цель Алисы — создать выраженный рельеф тренировками с собственным весом и без ограничительных диет.

Спортсменка вернулась к выступлениям в 2020-м: присоединилась к конкурсу «Леди Триумф», где стала вице-мисс, а в 2022 году спортсменка приняла приглашение стать участницей Lady World — авторского проекта Елены Шкуратовой, известной по конкурсу «Леди Сибири».

По словам Алисы, видеовизитку для конкурса она готовила несколько месяцев, а вот непосредственно подготовка к нему заняла минимум времени.

Наслоились переезд и болезнь перед вылетом — даже приходилось переносить билеты из-за плохого самочувствия. Платье взяла в аренду в день вылета, визажистов искала на месте: на открытие мне сделали ужасный макияж и оставили ожог на спине плойкой. Установки не было от слова совсем: я была в таком состоянии после болезни, что просто хотела отдохнуть и насладиться красотой вокруг. И спасибо за атмосферу девочкам, они настоящие леди, потому что конкуренции не чувствовалось.

Как и в большинстве таких конкурсов, участницы заплатили взносы, но эта сумма была несопоставима с затратами организаторов, считает девушка. Алиса рассказала, что перед выходом на сцену все участницы провели неделю в отеле в центре Сочи, побывали в парке приключений на высоте и экоферме, поднялись на Роза Хутор и даже устроили заезд на байках. Финал Lady World 2022 проходил в Зимнем театре: участницы появлялись на сцене под песни Андрея Григорьева-Аполлонова, который был и ведущим.

1 ноября Алиса Михайленко, выступающая в категории 20-40 лет, получила корону и статус Первой леди мира. По словам девушки, самым ценным в Lady World 2022 для неё стали эмоции и эстетическое удовольствие.

Сейчас в планах Алисы — продолжить работу над восстановлением здоровья: до 2023 года она будет продолжать лечение, которое пока даёт ощутимую нагрузку на организм.

Возможно, тогда я вновь выйду в бодибилдинге, чтобы показать, какую форму можно сделать без страданий и жертв: тренировками с собственным весом и без изнурительных диет. Чтобы люди не голодали и срывались, не истязали себя долгими тренировками в зале со штангой, а видели, что можно по другому — с любовью к себе. Мне хочется нести полезную миссию для людей: работать тренером не просто ради «качания ягодиц» , а помогать людям с болями, онемениями и отёками.

Поделилась девушка и своим мнением о хейтспиче — после победы под её публикациями в соцсетях стали появляться не только комментарии со словами поддержки и восторга, но и обвиняющие девушку в «покупке» победы. Алиса реагирует спокойно: подобные комментарии появляются в её профилях с 2019 года.

«Есть человек , который сильно не любит мои успехи и даже тратит деньги на заказные комментарии ботов. Я не знаю, кто это делает, но знаю, что этот человек несчастен», — говорит девушка.

Она считает: как правило, критические высказывания оставляют «несчастливые люди, которым плохо от успеха других»: они запрещают себе желаемое либо не идут к его реализации, злясь на тех, кто этого достиг, и обесценивая их свершения.

Понимая всё это, мне только жаль негативных людей. А у счастливых возникает или гордость за представительниц своей страны, или восхищение для собственных побед. Я не считаю, что нужно иметь идеал — все мы разные, и это прекрасно. Нужно подчёркивать собственные достоинства, а не слепо подражать другим.

В этом ей помогают оптимизм и человеколюбие: по словам Алисы, она всегда по умолчанию принимает людей «со знаком плюс», формируя мнение о них только после непосредственного общения. А не выгореть среди множества дел получается благодаря любимым хобби. Главные увлечения девушки — хайхилс-танцы, вокал, вкусная еда, путешествия и, конечно, движение в любом его проявлении.

Сразу после награждения победительница Lady World 2022 отправилась в Арабские Эмираты, после чего вернётся в Сочи: туда девушка переехала летом этого года, но планирует время от времени навещать город и своих подопечных, тренирующихся под её руководством.

Как писал Сиб.фм, за главный приз конкурса — корону леди мира, соревновались 22 девушки из девяти стран. Участницы проверяли свои силы не только в выходе на сцену: девушки поднимались в платьях на горную вершину высотой больше двух тысяч метров, поднимались в небо на воздушном шаре и прыгали с верёвкой в парке аттракционов с высоты нескольких сотен метров.