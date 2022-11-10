«Сибирь» обыграла московское «Динамо» на своём льду

Фото: ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» в упорной борьбе одолел столичное «Динамо».
Хоккейная «Сибирь» победила в матче против московского «Динамо» со счётом 5:3. Матч проходил вечером 10 ноября в Новосибирске.
Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев — «Сибирь» открыла счёт в начале матча. Во второй двадцатиминутке «Динамо» предприняло попытку сравнять счёт, однако сибиряки увеличили отрыв — 3:2.
В последнем периоде москвичи снова почти сравняли счёт, однако на одну заброшенную шайбу хозяева ответили двумя.
Напомним, ранее «Сибирь» уступила в выездном матче против челябинского «Трактора».
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