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спорт

«Сибирь» обыграла московское «Динамо» на своём льду

Фото «Сибирь» обыграла московское «Динамо» на своём льду
Фото «Сибирь» обыграла московское «Динамо» на своём льду

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» в упорной борьбе одолел столичное «Динамо».

Хоккейная «Сибирь» победила в матче против московского «Динамо» со счётом 5:3. Матч проходил вечером 10 ноября в Новосибирске.

Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев — «Сибирь» открыла счёт в начале матча. Во второй двадцатиминутке «Динамо» предприняло попытку сравнять счёт, однако сибиряки увеличили отрыв — 3:2.

В последнем периоде москвичи снова почти сравняли счёт, однако на одну заброшенную шайбу хозяева ответили двумя.

Напомним, ранее «Сибирь» уступила в выездном матче против челябинского «Трактора».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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