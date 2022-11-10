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Снегопад в Новосибирске продлится до 13 ноября

Фото Снегопад в Новосибирске продлится до 13 ноября
Фото Снегопад в Новосибирске продлится до 13 ноября

Фото: Сиб.фм

До начала следующей недели в Новосибирске ожидаются осадки.

В Новосибирске снегопад продолжится до конца текущей недели. Такой прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, с пятницы по воскресенье на территории Новосибирска будет идти в основном мокрый снег. Также осадки не будут прекращаться и по ночам.

Фото Снегопад в Новосибирске продлится до 13 ноября 2

В то же время резкого понижения температуры не ожидается. Днём столбик термометра поднимется в среднем до +3 градусов, а по ночам не будет холоднее -5 градусов. Также возможно усиление ветра — местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду. В связи с этим новосибирцев ожидают метели.

Перепады температур могут приводить к образованию ледяной корки на дорогах, из-за чего водителям стоит быть предельно осторожными.

Напомним, ранее сообщалось, что снежный покров ляжет в Новосибирске окончательно 22 ноября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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