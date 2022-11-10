Старший сержант из Новосибирской области погиб на Украине после тяжёлого ранения

Фото: Администрация Коченёвского района НСО

Военный из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине.

Во время выполнения задач спецоперации на Украине погиб военный из Коченёвского района Новосибирской области Алексей Морозов. О смерти старшего сержанта сообщили в районной администрации.

«Профессию военнослужащего выбирают сильные духом люди. По велению сердца Алексей Сергеевич сделал выбор — жить судьбой страны и в сложный период встать на защиту Отчизны. Как военный человек, в августе 2022, года принял для себя единственно верное решение, и добровольцем ушел защищать свою Родину. Гибель Алексея — это наша общая утрата и общая боль. Его имя навсегда останется в наших сердцах и памяти. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким героя», — говорится в соболезновании администрации района.

Алексей Морозов родился 15 октября 1989 года. В 2007 году закончил Новомихайловскую среднюю школу, затем поступил в Новосибирский электротехнический институт.

Служил в ракетных войсках, по окончании срочной службы заключил контракт и продолжил карьеру военного в Алейске Алтайского края.

Напомним, сегодня погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.