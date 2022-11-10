Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Старший сержант из Новосибирской области погиб на Украине после тяжёлого ранения

Фото Старший сержант из Новосибирской области погиб на Украине после тяжёлого ранения
Фото Старший сержант из Новосибирской области погиб на Украине после тяжёлого ранения

Фото: Администрация Коченёвского района НСО

Военный из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине.

Во время выполнения задач спецоперации на Украине погиб военный из Коченёвского района Новосибирской области Алексей Морозов. О смерти старшего сержанта сообщили в районной администрации.

«Профессию военнослужащего выбирают сильные духом люди. По велению сердца Алексей Сергеевич сделал выбор — жить судьбой страны и в сложный период встать на защиту Отчизны. Как военный человек, в августе 2022, года принял для себя единственно верное решение, и добровольцем ушел защищать свою Родину. Гибель Алексея — это наша общая утрата и общая боль. Его имя навсегда останется в наших сердцах и памяти. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким героя», — говорится в соболезновании администрации района.

Алексей Морозов родился 15 октября 1989 года. В 2007 году закончил Новомихайловскую среднюю школу, затем поступил в Новосибирский электротехнический институт.

Служил в ракетных войсках, по окончании срочной службы заключил контракт и продолжил карьеру военного в Алейске Алтайского края.

Напомним, сегодня погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77275
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
42980
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16437
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15709
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15559
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14647
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13458
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022