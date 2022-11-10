Нерабочие дни в 2023 году в России — полный календарь

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У жителей России в 2023 году будет 27 праздничных дней.
Жители России в 2023 году смогут отдохнуть без потери оклада в течение 27 дней. Это праздничное время разбивается в течение года по семи периодам: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и труда, День победы, День России и День народного единства. Об этом сообщает «Мегатюмень».
1 и 8 января 2023 года совпали на воскресенье. Так как обычно они считаются праздничными днями, то их перенесли на 24 февраля и 8 мая.
В итоге периоды отдыха россиян выглядят так:
С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — 9 дней. Новый год и Рождество Христово.
С 23 февраля по 26 февраля — 4 дня. День защитника Отечества.
8 марта — 1 день. Международный женский день.
С 29 апреля по 1 мая — 3 дня. Праздник Весны и Труда.
С 6 по 9 мая — 4 дня. День Победы.
С 10 по 12 июня — 3 дня. День России.
С 4 по 6 ноября — 3 дня. День народного единства.
Эти правила действительны при пятидневной рабочей неделе, кроме работников, занятых в непрерывных производствах, в организациях, обслуживающих население, на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах.
Ранее Сиб.фм рассказывал об истории и традициях Дня согласия и примирения.
Также половина жителей России поддержала отмену городских новогодних гуляний.
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