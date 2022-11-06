7 ноября выходной или нет: что означает День согласия и примирения

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День согласия и примирения отмечается 7 ноября. Дата приурочена к Великой Октябрьской социалистической революции. С 2005 года 7 ноября стало рабочим. Вместо него выходным днем назначено 4 ноября — День народного единства.

История праздника 7 ноября

Дата посвящена одному из крупнейших политических событий двадцатого века в России – Великой Октябрьской социалистической революции. В 2022 году исполняется 105 лет, когда в ходе вооруженного восстания, большевиками было свергнуто Временное правительство и установлена советская власть.

В Советском Союзе данный праздник носил название «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Его переименование на День согласия и примирения связано с тем, что события, произошедшие 7 ноября 1917 года, вызывают много неоднозначных и различных эмоций среди россиян. Некоторые считают Октябрьское восстание одним из самых больших свершений ушедшего столетия, другие – огромной трагедией. Поэтому, чтобы привести общественность к обоюдному пониманию и уйти от подобных споров, в 1996 году было введено современное название.

История праздника 4 ноября

Официальным государственным праздником День народного единства считается с 2005 года. Дата празднования приурочена к событиям смутного времени в начале семнадцатого века. Считается, что в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством князя Минина и Кузьмы Пожарского взяли штурмом Китай-город и освободили Москву от польских интервентов. Праздник освобождения от захватчиков и завершению периода Смутного времени также приурочен еще и ко дню Казанской иконы Божией Матери.

До учреждения Дня народного единства, 16 декабря 2004 года, когда Госдума РФ приняла в Федеральный закон «О днях воинской славы». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основная идея переноса, по мнению большинства экспертов, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской революции.

Как отдыхаем в ноябре?

День народного единства в России, является государственным праздником, следовательно, это официальный выходной день. В ноябре 2022 года праздник выпадает на рабочий день пятницу. Как всегда в таких случаях, россиян ждут длинные выходные. Отдыхать граждане будут три дня – в пятницу, субботу и воскресенье с 4 по 6 ноября. Рабочий день накануне праздника – 3 ноября, будет сокращенным. Таким образом, 7 ноября, в понедельника, все граждане выйдут на работу.