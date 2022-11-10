В Новосибирске могут отказаться от заливки скандального катка у НОВАТа

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске могут отказаться от заливки катка перед театром оперы и балета.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала «АиФ-Новосибирск», что в городе могут отказаться от заливки катка фаллической формы у театра оперы и балета. Вместо этого каток появится на Михайловской набережной, куда могут прийти все желающие.

«Мы провели опрос, мнение жителей разделилось 50 на 50. Хочется, чтобы не было никаких противоречий, насмешек и раздражающих моментов», — сказала Анна Терешкова.

Отвечая на вопрос о заливке катка во время прямого эфира мэр города Анатолий Локоть подчеркнул, что опрос пока не завершился.

«Результаты мы обсудим, хотя, в случае если будут возражения против заливки, то мы пойдем на то, чтобы сократить наши расходы и здесь», — заявил мэр.

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