В Новосибирске открыт новый центр помощи мобилизованным и их семьям

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи мобилизованным и их семьям открылся в Новосибирской области.

В Новосибирской области на базе Областного центра диагностики и консультирования открылся новый Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи мобилизованным и их семьям.

Родственники мобилизованных могут обратиться в Центр, чтобы получить психологическую поддержку, а также помощь в решении вопросов, связанных с образовательным процессом или медицинским обеспечением, позвонив по телефону 8-(383)-212-09-99, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кроме того, продолжает свою работу горячая линия 122, операторы которой ответят на любые вопросы, касающиеся поддержки мобилизованных и их семей.

По информации правительства Новосибирской области, губернатором Травниковым было принято принципиальное решение: пока мобилизованные продолжают проходить боевое слаживание в регионе, в местах их дислокации продолжат работать консультационные центры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Госуслугах стало можно оформить выплаты мобилизованным и членам их семей в НСО.