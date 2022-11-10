Рыбакам Новосибирска рассказали о способах спасения из-под льда

Фото: Freepik.com

В МЧС Новосибирской области рассказали, что делать, если вы провалились под лёд.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов рассказал, как спастись, если вы провалились под лёд. Об этом он сообщил 10 ноября на пресс-конференции ТАСС.

Первым делом требуется не паниковать. Звучит очевидно, но очень многие забывают это правило, попав в ледяную воду.

Необходимо сбросить и снять всё, что на вас надето и всё, что вы несли. Не жалейте вещей, жизнь ценнее. Чем меньше на вас вещей, тем вы легче, и тем быстрее вы выберетесь на поверхность.

Если в водоёме есть течение, то будет проще плыть по течению в сторону прочного льда.

Когда вы окажетесь на поверхности, нужно идти обратно по своим следам, туда, откуда вы пришли: если ранее лёд в том месте вас выдерживал, то скорее всего выдержит и во второй раз.

«Давайте не будем проваливаться под лёд, — отшутился Юрий Карпов перед ответом на вопрос, — Проверяйте толщину. Чтобы лёд выдержал средний вес человека (80-85 килограммов), он должен быть толщиной 10 сантиметров, без трещин, мутных снежных слоёв и воздушных пузырей».

Если при вас под лёд провалился другой человек, в первую очередь сообщите об этом спасателям по телефону 112. Опишите место, в котором вы находитесь, дайте заметные ориентиры: одинокая охотничья сторожка, яркий флаг, цветная одежда. Это поможет вас найти в кратчайшие сроки.

Ни в коем случае нельзя самому лезть в воду ради спасения другого человека без надлежащей подготовки.

Ищите длинные палки и верёвки. Подойдут, например, шарф, связанный крепким узлом с кофтой, джинсами и курткой. Кидайте получившуюся верёвку упавшему в воду человеку.

Если необходимо выйти на лёд, чтобы дотянуться до упавшего, то только ползком на четвереньках: так вы окажете меньшее давление на малые участки непрочного льда. Не подходите к полынье ближе, чем на 5 метров, кидайте верёвку, ждите, пока потерпевший ее схватит, и отползайте обратно, чтобы вытащить человека.

Напомним, в начале ноября подросток провалился под тонкий лёд и утонул на глазах четырёх своих друзей. У них не хватило сил вытащить его на сушу.

Спасатели МЧС, следователи и полицейские предупреждают, что на лёд выходить нельзя: велика вероятность провалиться. С начала года на водоёмах Новосибирской области утонули 47 человек.