В Новосибирской области 47 человек утонули в 2022 году

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За 10 месяцев 2022 года в водоёмах Новосибирской области погибло вдвое меньше людей, чем в 2021 году.

С начала 2022 года до конца октября в водоёмах Новосибирской области утонули 47 человек, из них 12 несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции ТАСС 10 ноября.

Это на 35% меньше погибших, чем в прошлом году — и на 31% меньше происшествий в водоёмах.

Восемь человек удалось спасти, еще 86-ти неосторожным отдыхающим была оказана помощь.

Навигационный сезон в Новосибирской области завершился почти без инцидентов. Исключение — перевернулась яхта с четырьмя пассажирами на борту и маломерное судно, вышедшее в шторм. В 2022 году навигация в водоёмах началась позже и закончилась раньше, чем обычно.

За последние 3 года максимальное число утонувших было в 2020 году, и с тех пор регион уменьшает этот показатель.

Зимой люди в водоёмах чаще всего не тонут, а застревают на льду вместе с транспортным средством (снегоход, мотособака) или теряются. Особенно часто это происходит в сильный снегопад, буран или шторм. Человек не видит береговую линию и может часами ходить по кругу.

Юрий Карпов советует в таких случаях звонить в службу спасения по телефону 112.

Также, чтобы не провалиться под лёд, он советует сначала оценить его вид: если ледяная корка серая, с трещинами и воздушными пузырями, то она не выдержит человека. Показатель надёжности — прозрачность льда и большая толщина, как минимум 5 сантиметров.

Напомним, МЧС запрещает выходить на лёд в крупных водоёмах Новосибирской области до середины декабря.

Несмотря на это, в озёрах Мошковского района рыбаки сообщают о толщине льда 7-10 сантиметров и уже хвастаются богатым уловом.